الفيومa: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
ريهام على
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"الفيوم": ضبط 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي



أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 1977 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي بمركزي الفيوم وطامية، وذلك خلال حملات مشتركة لمديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين.

تأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.

وأشار الدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن اللحوم التي تم ضبطها تنوعت مابين 122 كجم لحم "مفروم"، و1190 كجم "كبده" مجمدة، و١٧٥ كجم "دجاج" فاسد، و43 كجم "كارع ولحم رأس"، و420 كجم لحم بقرى، و17 كجم "بط" بلدى، بالإضافة إلى 10 كجم لحوم مصنعة، لافتًا الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف أن إدارة الوقاية بالمديرية قامت بتحصين 56736 رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى الان، كما قامت إدارة الدواجن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعلاج 3851طائر، وتحصين 25915 طائر ضد انفلونزا الطيور، فيما قامت إدارة الخدمات خلال الفترة نفسها بترقيم عدد 4612 حيوان، واستخراج 6547 بطاقة حيوان.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
الفيومa: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
الفيومa: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
الفيومa: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
الفيومa: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
الفيومa: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
الفيومa: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
الفيومa: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
الفيومa: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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