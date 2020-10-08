الفيومa: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الفيومa: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:12 م
ريهام على
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"الفيوم": ضبط 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي
أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 1977 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي بمركزي الفيوم وطامية، وذلك خلال حملات مشتركة لمديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين.
تأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.
وأشار الدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن اللحوم التي تم ضبطها تنوعت مابين 122 كجم لحم "مفروم"، و1190 كجم "كبده" مجمدة، و١٧٥ كجم "دجاج" فاسد، و43 كجم "كارع ولحم رأس"، و420 كجم لحم بقرى، و17 كجم "بط" بلدى، بالإضافة إلى 10 كجم لحوم مصنعة، لافتًا الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف أن إدارة الوقاية بالمديرية قامت بتحصين 56736 رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى الان، كما قامت إدارة الدواجن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعلاج 3851طائر، وتحصين 25915 طائر ضد انفلونزا الطيور، فيما قامت إدارة الخدمات خلال الفترة نفسها بترقيم عدد 4612 حيوان، واستخراج 6547 بطاقة حيوان.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 1977 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي بمركزي الفيوم وطامية، وذلك خلال حملات مشتركة لمديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين.
تأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مطابقة المعروض من السلع الغذائية واللحوم للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.
وأشار الدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن اللحوم التي تم ضبطها تنوعت مابين 122 كجم لحم "مفروم"، و1190 كجم "كبده" مجمدة، و١٧٥ كجم "دجاج" فاسد، و43 كجم "كارع ولحم رأس"، و420 كجم لحم بقرى، و17 كجم "بط" بلدى، بالإضافة إلى 10 كجم لحوم مصنعة، لافتًا الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف أن إدارة الوقاية بالمديرية قامت بتحصين 56736 رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى الان، كما قامت إدارة الدواجن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعلاج 3851طائر، وتحصين 25915 طائر ضد انفلونزا الطيور، فيما قامت إدارة الخدمات خلال الفترة نفسها بترقيم عدد 4612 حيوان، واستخراج 6547 بطاقة حيوان.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".