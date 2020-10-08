أحمد مالك يشارك في مهرجان الجونة السينمائي بفيلمه The Furnace





وقام النقاد بآداء رأيهم في فيلم "The Furnace"، حيث قال دايفيد روني "كشف الممثل المصري أحمد مالك بأداء مثير للإعجاب لشخصية حنيف الحذر الشريف عن جوانب شديدة الحساسية"، وقال أيضا الناقد إريك كون "لعب مالك شخصية حنيف بأسلوب لافت للأنظار يجمع بين الشك والخوف، ينتج عنه صراع داخلي مستمر، وكان من الرائع مشاهدته يتنافس مع شخصية مال الغجري سليط اللسان".





يذكر أنه تم عقد اليوم مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي والذي من المقرر بدءه يوم 23 أكتوبر الحالي إلى 31 من نفس الشهر.

يشارك الفنان أحمد مالك، في مهرجان الجونة السينمائي من خلال فيلمه الذي يحمل اسم "The Furnace"،والذي انطلق في فعاليات النسخة الـ77 من مهرجان فينيسيا السينمائي.