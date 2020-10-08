فوز فاركو وغزل المحلة وسقوط البلدية في دوري القسم الثاني

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجوله قبل الأخير للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى عن فوز فريق غزل المحلة على فريق بيلا بهدفين نظيفين سجلها محمد فتح الله في الدقيقة 23 ومحمود صلاح في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفاز فريق فاركو على فريق أبو قير بهدف على بهيج في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

وفاز فريق المنصورة على مضيفه فريق المالية، بهدفين مقابل هدف، تقدم المنصورة بهدف في الدقيقة الأولى لمحمد رضا وتعادل أحمد العش من ركلة جزاء للمالية في الدقيقة 20 وأضاف عبد السميع إبراهيم سيمو هدف المنصورة الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسقط فريق بلدية المحلة خارج ملعبه، بالخسارة من فريق دكرنس بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم محمد حموده لدكرنس في الدقيقة 23 وتعادل أحمد رفعت للبلدية في الدقيقة 29 من ضربة جزاء.

 وأضاف باتريك ادو هدف الفوز لدكرنس في الشوط الثاني.

وتعادل فريق الحمام مع فريق الأوليمبي بدون أهداف.

وفاز دمنهور على الرجاء 2-1   أحرز أهداف نادى دمنهور عمار شرف الدين بالشوط الأول، وأحمد العوضى، بالشوط الثاني، وأحرز هدف نادى الرجاء وائل فراج قبل ختام اللقاء.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- غزل المحلة 44 نقطة
2- فاركو 42 نقطة
3- دمنهور 37 نقطة
4- المنصورة 35 نقطة
5- دكرنس 34 نقطة
6- أبو قير 30 نقطة
7- الرجاء 28 نقطة
8- الأوليمبي 27 نقطة
9- الحمام 27 نقطة
10- البلدية 25 نقطة
11- المالية 8 نقاط
12- بيلا 5 نقاط

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