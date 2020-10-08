حاكم رأس الخيمة يهنئ الشيخ مشعل الأحمد باختياره وليا للعهد

بعث الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

وتمنى حاكم رأس الخيمة لولي عهد الكويت التوفيق والنجاح في أداء مهامه في ظل القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

كما بعث الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالمناسبة نفسها.