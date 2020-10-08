موعد مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة الإكوادور يوم الجمعة 9 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.

ويتواجد ليونيل ميسي على رأس قائمة منتخب الارجنتين خلال التوقف الدولي الحالي، حيث يرغب قائد برشلونة في تحقيق بداية جيدة مع التانجو خلال التصفيات.

وسوف تقام المباراة بين منتخب الارجنتين والإكوادور في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وستذاع تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

وسيحل المنتخب الأرجنتيني ضيفا على بوليفيا يوم الثلاثاء 13 اكتوبر، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات تصفيات كأس العالم.

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الكلمات المفتاحية

ميسي تصفيات المونديال الإكوادور الأرجنتين

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