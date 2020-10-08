مدير المعارض بجهاز المشروعات: جناح خاص بـ"تراثنا" للتدريب وتطوير المنتجات (فيديو)

قال طارق صبور، مدير عام المعارض بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض "تراثنا" سوف يتضمن فكرة "أونلاين بازار" لأول مرة؛ ليتيح للجمهور مشاهدات محتويات المعرض والشراء من منازلهم.





وأضاف "صبور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن هناك برنامج تدريبي بالجهاز لتدريب صغار العارضين على عرض منتجاتهم أونلاين، موضحًا أن الجهاز يعمل على إدخال العارضين الصغار، والسيدات الذين يعملوا بمنازلهم، معقبًا: "المعرض يضم جميع الحرفيين من الست اللي بتشتغل في بيتها لحد أصحاب الشركات".





وتابع مدير عام المعارض بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز به قطاع خدمات مالية وأخر غير مالية، الخدمات المالية تتضمن منح قروض للحرفي لبدء مشروعه، وتوجيهه وتقديم التدريبات اللازمة له، وقطاع خدمات غير مالية خاص بالتسويق والتدريب والمعارض، مشيرًا إلى أن المعرض به جناح خاص بالتدريب وتطوير المنتجات.





ويستعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإطلاق معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 15 من شهر أكتوبر الحالي.





فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر "، أبرز المعلومات الخاصة بمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية:





- معرض "تراثنا" هو أكبر ملتقى لصناع الحرف اليدوية والتراثية.





- يقام المعرض خلال الفترة من 10 إلى 15 من شهر أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





- ينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





- يقام معرض "تراثنا" سنويا تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات.





- يقام المعرض، هذا العام، في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.





-وجه القائمون على تنظيم المعرض الدعوة لكل المصريين لزيارة المعرض، الذى يعد أكبر ملتقى لصناع الحرف اليدوية والتراثية.





- سيكون المعرض فرصة متميزة للتعرف على أجمل الفنون التراثية في مصر، واقتناء قطع فنية فريدة لمحبي هذه الفنون الرائعة.





- يضم المعرض، هذا العام، جناحا لدولة السودان، باعتبارها ضيف شرف المعرض لهذا العام.





- ويضم المعرض جناح مدينة كنوز للرخام والجرانيت لتفقد المنتجات ذات الصلة بالأعمال التراثية.





- كما يضم المعرض جناح برنامج "كريتيف إيجيبت" لتسويق المنتجات الحرفية التابع لوزارة التجارة والصناعة.





- ويضم المعرض أيضا جناح "تجلي"، العلامة التجارية لمنتجات سانت كاترين.





- ويقام بالمعرض جناح مشروع مظلة التنمية الاجتماعية "مؤسسة أغا خان للخدمات الثقافية".





- كما يضم المعرض جناح مبادرة "Go Green" لبنك القاهرة.





- وسيضم معرض "تراثنا" أيضا جناح المجلس التصديري للحرف اليدوية، ومنطقة "الأون لاين بازار"





- كما سيضم المعرض جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمحافظتى قنا، وسوهاج.





- وسيشهد المعرض تقديم عرض عن جناح مصر باكسبو دبي.





- وسيوجد بمعرض "تراثنا" عدد من الأجنحة الخاصة ببعض العارضين المتميزين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والمحافظات الحدودية، ومدينة دمياط للأثاث، والأنشطة الحرفية.





- تم إنتاج أغنية رسمية لمعرض "تراثنا" 2020، وهى من تنفيذ شركه "Pcc"، وإخراج تامر نصر، وياسين حسن.





وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة ترتيبات إطلاق معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.



