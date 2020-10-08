صراع المركز الثاني.. تعرف على مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:59 م
بيراميدز
بيراميدز
حسام مجدي
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من تحقيق الفوز بالأمس على حساب إف سي مصر بنتيجة هدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز. 

ويسعى بيراميدز لخطف المركز الثاني من نادي الزمالك، حيث يعد الفارق بينهما نقطة واحدة، بسبب خصم ثلاث نقاط من المارد الأبيض في نهاية الدوري لعدم حضوره مباراة الأهلي في الدور الأول. 

ولكن مباريات بيراميدز ستكون أكثر صعوبة عن نادي الزمالك، حيث سيلتقي مع الأهلي يوم 11 اكتوبر في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، ويواجه بعد ذلك المقاولون العرب في ختام بطولة الدوري الممتاز.  

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة ومتخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

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