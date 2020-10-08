2 % ارتفاع في أسعار الغذاء العالمية خلال سبتمبر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
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أظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة "فاو"، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار الغذاء العالمية ارتفع بنحو 2.1 بالمائة ليصل إلى 97.9 نقطة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة مع 95.9 نقطة في الشهر السابق له.

وتعتبر القراءة الحالية أعلى مستوى لمؤشر أسعار الغذاء العالمية منذ فبراير الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية بنحو 5 بالمائة خلال سبتمبر مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

وارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنحو 5.1 بالمائة خلال سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، كما صعد مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 6 بالمائة عند أعلى مستوى في 8 أشهر.

في حين تراجعت أسعار السكر واللحوم بنحو 2.6 بالمائة و 0.9 بالمائة على التوالي خلال الشهر الماضي.

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