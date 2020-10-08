كندة علوش عضو بلجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي

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قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي جعل الفنانة منجة علوش، عضوا بلجنة التجكيم في الدورة الرابعة من المهرجان.





ومن المقرر عقد الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي،يوم 23 أكتوبر إلى 31 من نفس الشهر وذلك عقب تأجيله من شهر سبتمبر الماضي.





وحضر مؤتمر الجونة السينمائي، كوكبة من نجوم من الفن أبرزهم بشرى ويسرا وكندة علوش وآسر ياسين وأيضا رجل الأعمال نجيب ساويرس، وسميح ساويرس وقدمتهم الإعلامية لميس الحديدي.