إنقطاع المياه عن 14 قرية بسبب كسر مفاجئ بخط طرد محطتي المعصرة ببني سويف

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الخميس، أنه نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد محطتي المعصرة القديمة والجديدة بفرع اهناسيا، مما يستلزم إجراء الإصلاحات اللازمة وبالتالى إيقاف المحطتين.



وعليه تقرر قطع المياه يوم الإثنين المقبل 12 أكتوبر الجاري، من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 6 مساءً عن 14 قرية، هي: "الحمام ومنشأة هديب والحرجة ودنديل والبرج وكوم ابوخلاد" بمركز ناصر، وقرى "قاي والنويرة والعووانة وتوابعها " بمركز اهناسيا، وقرى "بلفيا وبني بخيت وإبشنا وباها وحاجر بني سليمان" بمركز بني سويف، فيما ستضعف المياه عن مدينة إهناسيا، وقرى "أبوصير وأنفسط وأبويط وتوابعهم" بمركز الواسطى.



إذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة بسبب الكسر المفاجئ والخارج عن الإرادة، فإنها تؤكد حرصها على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح،منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة لتلبية احتياجات المواطنين حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه، حيث يعمل الخط الساخن رقم (125) بشكل دائم.

