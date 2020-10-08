إبرام اتفاقية جديدة بين جامعتي الملك سعود والطائف

وقع رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، اتفاقية تعاون في مجال الدراسات العليا مع رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مبدأ الشراكات التعليمية وإتاحة الإمكانيات البحثية والخبرات الأكاديمية بالجامعة لأبناء الوطن من مختلف الجامعات.

وسوف يتاح لمنسوبي جامعة الطائف من المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات فرصة الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه التي تقدمها الجامعة من خلال نظام الابتعاث الداخلي لمواصلة دراستهم العليا داخل المملكة في تخصصات يحتاجها سوق العمل الحكومي والخاص.