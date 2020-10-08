حبس ديلر الجيزة لاتجاره في مخدر الترامادول

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الترامادول، فيما طلبت ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي.



باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في عقار الترامادول بمنطقة الجيزة، أنه يستخدم مسكنه لتخزين المخدر



واعترف المتهم خلال التحقيقات، أنه يستعد لترويج المخدرات على عملائه بالمنطقة، فيما ضبط على عبوة تحتوي على الأقراص المخدرة، بالاضافة لمبالغ مالية مقابل الاتجار.



وتم ضبط المتهم، بعد أن رصدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عنصر إجرامى، فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من عدة مناطق بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطه.



بإعداد كمين للمتهم، ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته عبوة تحتوى على أقراص مخدرة من عقار الترامادول، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



ضبط 60 طربة لمخدر و13 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر ب 1٫5 مليون جنيه



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن البحيرة من تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (عدد 13000 قرص لعقار الترامادول المخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة ( عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا) حال تواجده بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.



وتمكنت من ضبط (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول ) بحوزة (سائق، عاطل –– مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبو المطامير.



وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (1٫460٫000مليون وأربعمائة وستون ألف تقريبًا).



وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

