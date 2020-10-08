البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات بدعم من إجراءات التحفيز

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:23 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال التعاملات اليوم الخميس، مع آمال إقرار إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد.

وقادت أسهم شركات الطيران مكاسب "وول ستريت" في بداية التداولات.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية والديمقراطيين شرعوا في إجراء بعض المحادثات المثمرة للغاية بشأن التحفيز.

جاءت تعليقات ترامب بعد أن حث المشرعين على المضي قدما في مساعدة شركات الطيران بسبب فيروس كورونا ، مما أدى إلى انتعاش كبير في "وول ستريت" بالأمس حيث ربح "داو جونز" أكثر من 530 نقطة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة إلى 28407.1 نقطة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 3435.2 نقطة، وشهد المؤشر التكنولوجي "ناسداك" ارتفاعاً بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 11439 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية  بنحو 0.1 بالمائة عند 93,75.

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