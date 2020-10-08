"دمتي لي شيئا جميلا"..حسام حبيب يهنئ شرين عبد الوهاب بعيد ميلادها
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:57 م
مي مرسي
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هنأ الفنان حسام حبيب زوجته الفنانة شرين عبد الوهاب بعيد ميلادها والموافق اليوم 8 أكتوبر، وذلك من خلال مشاركته صورة جمعتهم معا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب "حبيب" قائلا: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا.. ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".
وتحتفل اليوم 8 أكتوبر الفنانة شرين عبد الوهاب بعيد ميلادها، والتي بدأت حياتها الفنية عام 2002 عقب طرحها أغنية "آه يا ليل" والتي انبهر الجمهور بها فور طرحها.
وكتب "حبيب" قائلا: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا.. ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".
وتحتفل اليوم 8 أكتوبر الفنانة شرين عبد الوهاب بعيد ميلادها، والتي بدأت حياتها الفنية عام 2002 عقب طرحها أغنية "آه يا ليل" والتي انبهر الجمهور بها فور طرحها.
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