"دمتي لي شيئا جميلا"..حسام حبيب يهنئ شرين عبد الوهاب بعيد ميلادها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأ الفنان حسام حبيب زوجته الفنانة شرين عبد الوهاب بعيد ميلادها والموافق اليوم 8 أكتوبر، وذلك من خلال مشاركته صورة جمعتهم معا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "حبيب" قائلا: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا.. ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".

وتحتفل اليوم 8 أكتوبر الفنانة شرين عبد الوهاب بعيد ميلادها، والتي بدأت حياتها الفنية عام 2002 عقب طرحها أغنية "آه يا ليل" والتي انبهر الجمهور بها فور طرحها.
"دمتي لي شيئا جميلا"..حسام حبيب يهنئ شرين عبد الوهاب بعيد ميلادها
"دمتي لي شيئا جميلا"..حسام حبيب يهنئ شرين عبد الوهاب بعيد ميلادها

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