"دمتي لي شيئا جميلا"..حسام حبيب يهنئ شرين عبد الوهاب بعيد ميلادها

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هنأ الفنان حسام حبيب زوجته الفنانة شرين عبد الوهاب بعيد ميلادها والموافق اليوم 8 أكتوبر، وذلك من خلال مشاركته صورة جمعتهم معا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "حبيب" قائلا: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا.. ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".



وتحتفل اليوم 8 أكتوبر الفنانة شرين عبد الوهاب بعيد ميلادها، والتي بدأت حياتها الفنية عام 2002 عقب طرحها أغنية "آه يا ليل" والتي انبهر الجمهور بها فور طرحها.