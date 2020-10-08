النصر السعودي يضم صفقة مميزة

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع علي الحسن لاعب الفتح في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقدم نادي النصر عروضاً قوية خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث بلغ الدور قبل النهائي قبل أن يخسر بفارق ركلات الترجيح أمام بيرسيبوليس الإيراني.





وقال الحسن عبر حسابه في تويتر: اليوم أبدأ محطة جديدة وكبيرة في مشواري مع الفريق العملاق النصر.





وأضاف اللاعب: سعادتي كبيرة بعد توقيع عقدي.. شكراً لرجالات النصر الكبار، شكراً لجمهور العالمي الأوفياء.. أتمنى أن أكون أهلاً لهذه الثقة وأخدم هذا الكيان الكبير.





وتعتبر صفقة الحسن العاشرة التي تبرمها إدارة نادي النصر لدعم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، حيث تعاقدت من قبل مع لاعب المنتخب الأولمبي خالد الغنام في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى جانب التوقيع مع الدولي عبدالمجيد الصليهم وحارس مرمى المنتخب الأولمبي أمين بخاري اللذين التحقا بالفريق بعد نهاية الموسم المحلي وقبل منافسات دوري أبطال آسيا.





ثم تعاقد النادي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع نجم المنتخب عبدالفتاح عسيري قادماً من الأهلي، ولاعب منتخب الشباب سلطان العنزي قادماً من نادي القيصومة (درجة ثانية)، قبل أن يضم المدافعين عبدالعزيز علاوي وعبدالله الشنقيطي من ناديي أحد والأنصار إضافة إلى لاعبين أجنبيين هما الكوري كيم سوو والأرجنتيني مارتينيز.









من جهة أخرى، أعلن نادي الوحدة تعاقده مع المدافع البرازيلي بيدرو هنريكي (27 عاماً) قادماً من نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي.





وسيحل هنريكي بدلاً من مواطنه ريناتو شافيز الذي اكمل أنتقاله إلى الباطن. ويعتبر اللاعب الجديد هو ثاني الصفقات الأجنبية للوحدة بعد الأسترالي ديمتري بيتراتوس.





ويضم الوحدة في صفوفه حاليا الأسباني البرتو بوتيا والبرازيلي انسيلمو دي مورايس ومواطنه لويز غوستافو والأسترالي كريغ غودوين والهداف الفرنسي يوسف نياكاتي.



