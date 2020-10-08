النصر السعودي يضم صفقة مميزة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:33 م
علي الحسن
علي الحسن
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع علي الحسن لاعب الفتح في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم نادي النصر عروضاً قوية خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث بلغ الدور قبل النهائي قبل أن يخسر بفارق ركلات الترجيح أمام بيرسيبوليس الإيراني.

وقال الحسن عبر حسابه في تويتر: اليوم أبدأ محطة جديدة وكبيرة في مشواري مع الفريق العملاق النصر.

وأضاف اللاعب: سعادتي كبيرة بعد توقيع عقدي.. شكراً لرجالات النصر الكبار، شكراً لجمهور العالمي الأوفياء.. أتمنى أن أكون أهلاً لهذه الثقة وأخدم هذا الكيان الكبير.

وتعتبر صفقة الحسن العاشرة التي تبرمها إدارة نادي النصر لدعم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، حيث تعاقدت من قبل مع لاعب المنتخب الأولمبي خالد الغنام في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى جانب التوقيع مع الدولي عبدالمجيد الصليهم وحارس مرمى المنتخب الأولمبي أمين بخاري اللذين التحقا بالفريق بعد نهاية الموسم المحلي وقبل منافسات دوري أبطال آسيا.

ثم تعاقد النادي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع نجم المنتخب عبدالفتاح عسيري قادماً من الأهلي، ولاعب منتخب الشباب سلطان العنزي قادماً من نادي القيصومة (درجة ثانية)، قبل أن يضم المدافعين عبدالعزيز علاوي وعبدالله الشنقيطي من ناديي أحد والأنصار إضافة إلى لاعبين أجنبيين هما الكوري كيم سوو والأرجنتيني مارتينيز.


من جهة أخرى، أعلن نادي الوحدة تعاقده مع المدافع البرازيلي بيدرو هنريكي (27 عاماً) قادماً من نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي.

وسيحل هنريكي بدلاً من مواطنه ريناتو شافيز الذي اكمل أنتقاله إلى الباطن. ويعتبر اللاعب الجديد هو ثاني الصفقات الأجنبية للوحدة بعد الأسترالي ديمتري بيتراتوس.

ويضم الوحدة في صفوفه حاليا الأسباني البرتو بوتيا والبرازيلي انسيلمو دي مورايس ومواطنه لويز غوستافو والأسترالي كريغ غودوين والهداف الفرنسي يوسف نياكاتي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة النصر السعودي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ ساعتين

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 6 ساعات

عماد متعب يختار أفضل مهاجم في مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

اتحاد الكرة يفسر لائحة القيد بالموسم الجديد بعد أزمة فتحي

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

منذ ساعة

صراع المركز الثاني.. تعرف على مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

منذ 34 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:32 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري

04:31 م

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

02:45 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»