طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تتراجع بأكثر من التوقعات

كشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة تراجع إلى 840 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر الجاري، بانخفاض 9 آلاف طلب عن الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف تسجل 820 ألف طلب في الأسبوع الماضي.





كما تراجع المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأربعة أسابيع الماضية إلى 12.11 مليون طلب في الأسبوع الماضي، بانخفاض 642 ألف طلب عن الأسبوع السابق له.





وعلى صعيد طلبات إعانة البطالة الأمريكية المستمرة في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر فقد سجلت 10.97 مليون طلب بهبوط قدره 1.003 مليون طلب عن الأسبوع السابق له.



