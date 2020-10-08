متزوج من 13 عاما.. مفاجآت جديدة في واقعة "عنتيل الجيزة"

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة عنتيل الجيزة، حيث أن المتهم يدعى " ع.ص" أربعيني العمر، وأنه يقطن بمنطقة أوسيم منذ سنوات وأوضحت التحقيقات، أن المتهم متزوج ولديه "ولد وبنت" ويبلغ الإبن ١٢ عامًا.



وأفادت التحقيقات النيابة العامة، أن عنتيل الجيزة استدرج ضحاياه لممارسة الرزيلة معهن وأنه تعرف عليهن منذ شهور.



وأفاد في التحقيقات، أنه كان يستدرجهن بحجه رغبته في الزواج منهن، لكي يحصل على غرضه، ثم يمارس الجنس معهم داخل شقته بدافع الحب، ويبدأ في التهرب منهن.



وأوضحت التحقيقات، أن المتهم كان يصورهن لابتزازهن، من أجل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.



وأمرت النيابة العامة، بالجيزة، بحبس عنتيل الجيزة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة الرزيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن في اوضاع مخله وأمرت النيابة، بالتحفظ على هاتفه الذي يحتوي على مقاطع جنسية لفحصه.



وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على "عنتيل"، اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات، وتصويرهن، حيث تم القبض عليه بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، والتى تجمعه مع سيدات فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.



وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة مع سيدات.



بإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، من ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

