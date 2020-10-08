مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم واتفورد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع نجم نادي واتفورد، خلال فنرة الانتقالات الصيفية الجارية في إنجلترا.

سوق الانتقالات العالمي انتهى يوم الاثنين الماضي 5 أكتوبر، إلا أن الأندية الإنجليزية تسطيع إبرام صفقات داخل إنجلترا حتى يوم 16 أكتوبر الجاري.

وقالت صحفية ميرور البريطانية، أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع السنغالي إسماعيلا سار جناح واتفورد.

وأوضحت، أن اليونايتد استهدف اللاعب عقب فشل ضم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، حيث رفض الاخير الانتقال على سبيل الإعارة.

وارتبط سار بالانتقال إلى ليفربول في فترة سابقة، بتوصية من مواطنه ساديو ماني.

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