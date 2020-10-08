تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في بطولة الدوري المصري
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:31 م
عبد القادر عرابي
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تغلب الأهلي بسهولة شديدة على مضيفه إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بملعب "الأهلي we"، ضمن أحداث منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.
تكفل المهاجم مروان محسن، بتسجيل هدفين للنادي الأهلي خلال المباراة، بينما جاء الثالث بواسطة المهاجم النيجيري جونيور أجايي.
ورفع الأهلي رصيده للنقطة 85 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، حيث قد حسم البطولة لصالحه رسمياً منذ عدة أسابيع.
وسيتبقى للأهلي مباراتين فقط على نهاية البطولة، ستكون الأولى مساء الأحد القادم 11 أكتوبر ضد نادي بيراميدز في الجولة 33.
وستكون آخر المباريات ضد نادي طلائع الجيش في الجولة 34، وستجرى بعد نهاية مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد نادي الوداد البيضاوي المغربي.
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