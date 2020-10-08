صلاح يزين قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. وغياب ويلسون

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:33 م
ليفربول
ليفربول
أحمد عبد الحفيظ
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كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن قائمة الريدز التي تستعد لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

 

القائمة التي أعلنها كلوب شهدت مفاجأة بغياب هاري ويلسون، رغم إمكانية تواجد عنصر آخر في الفريق بدوري أبطال أوروبا.

 

كما تواجد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا وستبعدا ما يزيد عن الشهر.

 

وضمت التشكيلة كل من:

 

في حراسة المرمى: أليسون – أدريان – كيليهير

 

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – جو جوميز – تسيميكاس – جويل ماتيب – أندي روبيرتسون – أرنولد

 

في خط الوسط: فابينيو – جيني فينالدوم – تياجو – ميلنر – نابي كيتا – هيندرسون – تشامبرلين – شاكيري – إيليوت

 

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح – ساديو ماني – تاكومي مينامينو – جوتا – ديفوك أوريجي

 

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