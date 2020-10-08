أصبح على الأبواب.. 4 بشائر سارة عن لقاح كورونا

يبدو أن العالم اقترب من الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-١٩" خلال الفترة المقبلة، وسط البشائر السارة التي أعلنت مؤخرا بشأن تطوير اللقاح للقضاء على هذا الوباء الذي انتشر في دول العالم مؤخرا.





يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.





وفيما يلي يرصد " الفجر " أبرز البشائر السارة التي أعلنتها الجهات المختصة حول العالم بشأن لقاح فيروس كورونا:





- المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أكد إن لقاحا ضد كورونا ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العام، متابعا: "ثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام".





- شركة Eli Lilly الأمريكية، أعلنت أن علاجها المركب بالأجسام المضادة كان فعالا ضد فيروس كورونا، ويعتمد هذا العلاج على الأجسام المضادة الموجهة إلى الهيكل البروتيني داخل الفيروس لمنعه من التعلق بالخلية البشرية وبالتالي تحييده، وقالت الشركة إنه تم تطوير العلاج بالأجسام المضادة بعد التعرف عليها في عينة دم أخذت من أحد أوائل المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بعد تعافيه.





- المركز القومى للبحوث المصري أكد أن اللقاح المصرى يتميز بالامان وأثبت فعاليته في تحفيز الجهاز المناعى لإنتاج أجسام مناعية مضادة لفيروس كورونا، وجارى حاليا عرض الملف على هيئة الدواء المصرى المنوط بها التصريح بإجراء التجارب الاكلينيكية.





- التحالف الألماني الأميركي بَيونتكفايزر وهو من بين المختبرات الأكثر تقدمًا في تطوير لقاح ضد كوفيد-19 أعلن أنه قدم اختباراته للحصول على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، وستخضع المراجعة لإجراءات سريعة تُعرف باسم "التقييم المستمر"، من أجل تقليل الوقت اللازم في حال تبين أنه يمكن طرح اللقاح في السوق.



