عماد متعب : مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يرى الدولي عماد متعب لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك يُعتبر أفضل مهاجم في مصر خلال الفترة الأخيرة.


وقالت متعب في حوار إذاعي أن مصطفى محمد أفضل اللاعبين الذين ينشطون في مركز رأس الحربة في مصر حالياً.


وأضاف" يحتاج أن يستمر على نفس النهج لأنه سيصبح مستقبلاً مشروع مهاجم كبير ويمكنه خوض تجربة الإحتراف في أفضل أندية العالم".


وأكمل " مشاركته رفقة المنتخب المصري من عدمها ترجع لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام البدري حيث تتوفر الكرة المصرية على مهاجمين مميزين مثل صلاح محسن وأحمد ياسر ريان".


يُذكر أن حسام البدري صرح خلال الأيام القليلة الماضية أن مصطفى محمد يحتاج للكثير من الوقت لكي يكون مهاجم مصر الاول قبل أن يصدر بيان يشرح وجهة نظره ويؤكد أنه يقصد تركيز اللاعب على بعض الجوانب لضمان المشاركة الأساسية.

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