وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مسجدين بالمحافظة غدًا الجمعة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية غدًا الجمعة مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب العاشرة صباحًا.

ويؤدي الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية به خطبة الجمعة، ثم يتوجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لافتتاح مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية، ويؤدي به خطبة الجمعة تحت عنوان: " فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن ".

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى، جدير بالذكر أن المسجدين من إنشاء وتنفيذ الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة الباسلة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

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