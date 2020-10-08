9,4 مليون جنيه تمويل لتطوير 15 مركز تجميع ألبان في أربع محافظات

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
إعتمدت اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان برئاسة مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تمويل 9,4 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة 15 مركز لتجميع الألبان فى 4 محافظات.

وقال الصياد أن الإهتمام بإنشاء مراكز جديدة لتجميع ألبان فى مناطق تمركز صغار مربى ماشية ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز التجميع  القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للإستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين وخاصة أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن.
كما اكد الصياد على أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان فى محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية فى الثروة الحيوانية 
مشيرا إلى توجيهات السيد القصير - وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بإنشاء مراكز لتجميع الألبان تابعة لوزارة الزراعة فى تلك المحافظات طبقاً للمواصفات القياسية حتى تكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص

من ناحيته أكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة انه
 تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزى 5% كما تم إستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانونى للتمويل وأن هناك تنسيق وتعاون بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان بصناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل.

 ‏واضاف سليمان أن وزير الزراعة وجه بتشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانياً على أرض الواقع وتحديد إحتياجات التطوير لكل مركز والتى تقوم بدورها برفع تقريرها الفنى للعرض على اللجنة التنسيقية للبت فى إعتماد التمويل اللازم بعد إستكمال الدراسات الائتمانية من قبل البنوك الممولة.
 .

أخبار تهمك

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

آخر التطورات في قضية "عنتيل الجيزة"

منذ أقل من ساعة

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يفسر لائحة القيد بالموسم الجديد بعد أزمة فتحي

منذ ساعة الا ربع

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ أقل من ساعتين

صفقة الزمالك المنتظرة.. أنيس البدري يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

منذ حوالي 3 ساعات

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:32 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

02:45 م

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»