مانشستر سيتي يفتح الباب أمام برشلونة لضم صفقة الموسم
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:00 م
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس بأن مانشستر سيتي قرر إستبعاد مدافعه إيريك جارسيا من قائمة الفريق الأوروبية للموسم الجديد.
وكان جارسيا البالغ من العمر تسعة عشر عاماً على رأس إهتمامات البلوجرانا خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.
لكن البارسا فشل في التوصل لإتفاق مع السيتزينز من أجل الحصول على جارسيا الذي تم إستبعاده من قائمة دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن إستبعاد جارسيا من قائمة أبناء جوارديولا في التشامبيونزليج ماهو إلا توقع برحيل اللاعب في يناير القادم.