3 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع بقطعة أرض وعقار بمنطقة بين السريات

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل شب بقطعة أرض فضاء، وأعلى سطح العقار المجاور له بمنطقة بين السرايات، بحي الدقي، وسط المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة بين السرايات، وقطعة أرض مجاورة له.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على حريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.