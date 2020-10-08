اعتياد ممارسة الرزيلة.. القصة الكاملة لعنتيل الجيزة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تلاحقه الاتهامات الجنسية، اعتاد ممارسة الرزيلة مع السيدات وتصويرهن، ليتخطى عدد المقاطع التي صورها 50 مقطعًا، لذا تمكنت الشرطة من ضبطه، وتجديد حبسه.

ويرصد "الفجر"، التفاصيل الكاملة بشأن عنتيل الجيزة، الذي جدد قاضي المعارضات في شمال الجيزة، حبسه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واقعة عنتيل الجيزة
انتشرت مقاطع فيديو جنسية لجزار يقيم علاقات رزيلة مع عدد من السيدات، ليتحفظ عدد من المواطنين المتضررين، عليه والاعتداء عليه بالضرب.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم بعد تسريب عدد من المقاطع الجنسية، وذلك بعد تحديد هوية ومكان سكنه في منطقة إمبابة.

اعتياد ممارسة الرزيلة
وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتاد ممارسة الجنس مع السيدات، وتصويرهن، سواء برغبتهن أو بدون علمهن، وتجاوز عدد المقاطع التي صورها 50 مقطعا.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يعمل جزارا، ومتزوج ولديه أطفال، اعتاد إقامة علاقات جنسية مع سيدات، بعضهن متزوجات، بعد الإيقاع بهن عقب إقامة علاقات عاطفية، وعدد اخر من السيدات الاتى أقام علاقة معهن ووافقن على ممارسة الرذيلة معه مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المتهم كان ينتهز فرصة انشغال السيدة اللاتى يمارس الرذيلة معها، ويصورها بهاتفه المحمول دون علمها، حتى يتمكن من ابتزازاها وتهديدها بمقاطع الفيديو المخلة، ويجبرها على ممارسة الرذيلة معه مرة أخرى، كما كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم كان يلتقى بالسيدات بإحدى الشقق، ويقيم علاقة معهن بغرفة خالية من الأثاث، سوى مرتبة أسفنجية بأرضية الغرفة.

وتحفظ رجال المباحث على الهاتف المحمول الخاص بعنتيل الجيزة، وتبين احتوائه على ما يقرب من 58 مقطع فيديو جنسى له، بالإضافة إلى مقاطع فيديو أخرى تم تحميلها من شبكة الإنترنت، وتم التوصل من خلال فحص مقاطع الفيديو، إلى هوية 3 سيدات ظهرن معه، فى أوضاع مخلة، وتم إخطار النيابة تمهيدا للتحقيق معهن إذا استدعت التحقيقات ذلك.

اعتراف المتهم
وفي هذا الصدد، اعترف المتهم، أنه كان يصور السيدات الاتى يقيم معهن علاقات جنسية دون علمهن، بدافع ابتزازهن للاستجابة له مرة أخرى إذا رغب فى إقامة علاقة جنسية معهن، وعقب استجواب المتهم، تم إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تجديد حبس عنتيل الجيزة
وفور انتهاء التحقيقات، جدد قاضي المعارضات في شمال الجيزة، حبس عنتيل الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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