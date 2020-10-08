فلسطين تعلن ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 422

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 422، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، في الساعات الـ 24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا، محذرة من ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت الصحة الفلسطينية، بتخفيف التجمعات خاصة في المناسبات الاجتماعية والالتزام بالتعليمات الصحية من التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.1 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.1 في المئة، ونسبة الوفيات 0.8 في المئة من مجمل الإصابات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 36,283 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، وأكثر من 27,304 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.