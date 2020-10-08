'السياحة في مصر'.. في ثالث لقاءات الدورة الأون لاين للإعلاميين الأفارقة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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نظم اليوم مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة، ثالث لقاءات الدورة الأون لاين الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية، وذلك عبر تطبيق زووم بعنوان (السياحة في مصر)، والذي تنظمه وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وتستمر لمدة ٤ أسابيع.

أدار اللقاء الدكتور إسلام عاصم عبدالكريم رئيس قسم الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار، ونقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية.

وتناولت المحاضرة التعريف بالحضارة المصرية بحقبها المختلفة، وذلك من خلال زيارات تخيلية لمواقع الآثار والتعرف على البعد الحضاري الأفريقي لمصر، من خلال التاريخ والآثار، وأيضًا التعرف على السياحة الترفيهية في مصر.

وأكدت المحاضرة أن مصر أرض يجد فيها كل فرد مبتغاه؛ فهي حاضنة للحضارات والثقافات، وبدأت باستعراض خريطة مصر والتعريف بجغرافية مصر وتطورها، وعلاقتها بجيرانها في تكوين حضارتها، وعلى علاقة مصر وأفريقيا منذ العصور القديمة.

وتم استعراض مواقع التراث العالمي بمصر، ثم تم تناول نماذج من تلك المواقع مع إبراز التنوع، فتم تناول منطقة جبانة سقارة، من خلال شرح لهرم سقارة والسيرابيوم والاكتشافات الحديثة، ثم أهرام دهشور وأهرام الجيزة وأبو الهول، كما تم الإشارة إلى رحلة العائلة المقدسة وشرح لكنيسة أبو سرجة بمصر القديمة، ومعبد بن عزرا، ومسجد محمد علي باشا بالقلعة، لإبراز التنوع التي تحضنه أرض مصر.

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