'السياحة في مصر'.. في ثالث لقاءات الدورة الأون لاين للإعلاميين الأفارقة

نظم اليوم مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة، ثالث لقاءات الدورة الأون لاين الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية، وذلك عبر تطبيق زووم بعنوان (السياحة في مصر)، والذي تنظمه وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وتستمر لمدة ٤ أسابيع.





أدار اللقاء الدكتور إسلام عاصم عبدالكريم رئيس قسم الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار، ونقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية.





وتناولت المحاضرة التعريف بالحضارة المصرية بحقبها المختلفة، وذلك من خلال زيارات تخيلية لمواقع الآثار والتعرف على البعد الحضاري الأفريقي لمصر، من خلال التاريخ والآثار، وأيضًا التعرف على السياحة الترفيهية في مصر.





وأكدت المحاضرة أن مصر أرض يجد فيها كل فرد مبتغاه؛ فهي حاضنة للحضارات والثقافات، وبدأت باستعراض خريطة مصر والتعريف بجغرافية مصر وتطورها، وعلاقتها بجيرانها في تكوين حضارتها، وعلى علاقة مصر وأفريقيا منذ العصور القديمة.



