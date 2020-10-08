"ترامب": مساعدات التحفيز بدأت تحرز تقدما

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
رويترز
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إن المساعدات بشأن التحفيز لمساعدة الاقتصاد على الانتعاش في ظل أزمة فيروس كورونا بدأت تحرز تقدما، ولكن اعترف بوجود عداء بينه وبين رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وفقا لـ"الألمانية".

وقال ترمب " لقد أوقفت المباحثات منذ يومين لأنها لم تكن تحقق نجاحا. الآن بدأت في إحراز تقدم".

وأضاف أن المباحثات تشمل تقديم مساعدات لشركات الطيران، موضحا أن المباحثات الآن " بناءة".

وقال: " بيلوسي ليست الشخص المفضل لدي ". وبصفتها رئيسة لأحد مجلسي الكونجرس، فإن الحصول على موافقتها أمر مهم لتخصيص أي إنفاق.


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