اتحاد الكرة يفسر لائحة القيد بالموسم الجديد بعد أزمة فتحي

بدأ الإتحاد المصري لكرة القدم في تجهيز تقرير مفصل سيتم إرساله للأندية فيما يخص تفاصيل فترة القيد والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات القليلة الماضية بسبب مشكلة أحمد فتحي.









وكان إتحاد الكرة قد أعلن يوم أمس اللائحة الجديد الخاصة بفترة القيد والتي جاء فيها أن الموعد سيكون بنهاية الموسم الجاري ما قد يؤثر على مشاركة الثنائي أحمد فتحي وحازم إمام حال وصول ثنائي الكرة المصرية لنهائي دوري أبطال أفريقيا.









وعلم الفجر الرياضي أن إتحاد الكرة سوف يوضع في تقريره للأندية أن قوانين الإتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أن إنتهاء الموسم الكروي يكون بنهاية بطولة الدوري ويسقط تعاقد اللاعبين بصورة تلقائية بنهاية الموسم.









وينطبق هذا على أحمد فتحي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وينتقل بعدها لصفوف بيراميدز وحازم إمام الذي لم يجدد حتى الآن تعاقده مع فريق نادي الزمالك.



