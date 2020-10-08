رئيس جامعة بنها يستعرض تقرير إنجاز منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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استعرض الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، تقرير إنجاز منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري.

وكشف التقرير أن جامعة بنها قد حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال شهر يوليو 2020 وفقا للتقرير الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية الموحد لمجلس الوزراء، حيث استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية بجامعة بنها 326 شكوى منذ بداية عام 2020، وحتى 5 أكتوبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 34% عن عام 2019، وجرى التعامل مع تلك الشكاوى إلكترونيا، ما يعكس تنامي ثقة المواطن في فعالية المنظومة ويزيد عدد المترددين على وسائل توصيل الشكاوى.

وأكد التقرير الذى عرضه محمود عبيد المشرف العام على منظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة، وأعده خالد العربي مسئول منظومة الشكاوى، أنه جرى فحص ومراجعة 928 شكوى جرى الرد على 902 شكوى بنسبة إنجاز كلى 98%، حيث أن بعض موضوعات الشكاوى التي تلقتها المنظومة من المواطنين تتطلب جهدا وتنسيقا بين أكثر من جهة وعلى أكثر من مستوى لاتخاذ القرارات بشأنها، أو تحديد اختصاص الجهات أو اختصار بعض الإجراءات في التعامل معها تمهيدا لتحقيق الاستجابة أو لتحسين مدة الرد على أصحاب هذه الشكاوى والطلبات.

وأوضح التقرير أنه بدراسة موضوعات الشكاوى وتصنيفها وفقا للقطاعات المختلفة، فقد جاءت الشكاوى والطلبات المرتبطة بقطاع الخدمات الصحية في المرتبة الأولى بواقع 258 شكوى، جرى إنجاز 99% منها، يليها شكاوى وطلبات قطاع التعليم بنسبة بواقع 192 قد جرى إنجاز 98% منها، ثم شكاوى وطلبات القوى العاملة والتشغيل بواقع 186، وقد جرى إنجاز 98% منها، كما سجل قطاع المعاملات المالية عدد 4 شكاوى وجرى إنجاز نسبة 100% منها.

كما تبين أنه بدراسة موضوعات الشكاوى وتصنيفها وفقا للجهات الحكومية الفرعية، فقد جاءت الشكاوى والطلبات المرتبطة بالمستشفيات الجامعية في المرتبة الأولى بواقع 261 شكوى، وجرى إنجاز 99% منها، يليها شكاوى وطلبات كلية الحقوق 36 شكوى بنسبة إنجاز 97%، وكلية العلوم 36 شكوى بنسبة أنجاز100%، الطب البشري 34 شكوى بنسبة إنجاز 100%، الهندسة بشبرا 26 شكوى بنسبة إنجاز 96%.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن الفترة الماضية قد شهدت تطورا ملموسا في أداء منظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة، من حيث الاهتمام بشكاوى المواطنين، والتحول من التعامل التقليدي مع الشكاوى ورقيًا إلى وميكنة دورة العمل من خلال المنظومة، مما أدى لسرعة حسمها، حيث يسجل فريق عمل المنظومة بالجامعة شكاوى المواطنين على المنظومة تيسيرا عليهم، وبما يحقق الحد من تردد المواطنين على كليات ووحدات الجامعة، وتوفيرا للوقت والجهد والنفقات، وخاصة بالنسبة للشكاوى التي يتطلب فحصها والبت فيها واتخاذ إجراءات معينة من اكثر من جهة داخل الجامعة.

وأشار السعيد إلى أنه جرى ربط 3 جهات فرعية جديدة إلكترونيًا بالمنظومة ليصل عدد الجهات المرتبطة بها إلى 22 جهة فرعية تابعة لجامعة بنها وذلك لزيادة عدد مقدمي الخدمة بالجامعة، كما جرى تطوير البناء التنظيمي لرفع كفاءة وفعالية التعامل مع شكاوى المواطنين، وتنفيذ ورش عمل والقيام بزيارات ميدانية بمختلف الجهات الفرعية التابعة للجامعة.

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