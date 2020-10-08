إيران تسجل 4392 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس، عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 4392 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 488236.

 

كما سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 230 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 27888.

 

وقد ارتفع عدد الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الوباء إلى 26957 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 471773 إصابة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن 4154 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 389966 منذ بدء تفشي الوباء.

 

وأكدت الصحة الإيرانية، أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 26 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات إيران كورونا فيروس كورونا إيران

أخبار تهمك

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

اتحاد الكرة يفسر لائحة القيد بالموسم الجديد بعد أزمة فتحي

منذ أقل من نصف ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة الزمالك المنتظرة.. أنيس البدري يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ نصف ساعة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 12 ساعة

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

آخر التطورات في قضية "عنتيل الجيزة"

منذ 33 دقيقة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ ساعة و 18 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 7 ساعات

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

إيران: ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

إيران تسجل 199 وفاة و2388 إصابة بفيروس كورونا

إيران تسجل 174 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيران تعلن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى نحو 325 ألف حالة

إيران تسجل 2028 إصابة جديدة و126 وفاة بفيروس كورونا

إيران تعلن تسجيل 132 وفاة وأكثر من 2300 إصابة بفيروس كورونا

تصويت

الأكثر قراءة
03:32 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

02:01 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»