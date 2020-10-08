نيجيريا وكوريا الجنوبية تتنافسان على قيادة منظمة التجارة

انحصرت المنافسة على قيادة منظمة التجارة العالمية بين امرأتين هما النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا والكورية الجنوبية يو ميونغ هي، على ما أفاد المتحدث باسم المنظمة كيث روكويل الخميس.









وبحسب "الفرنسية" من المقرر إعلان اسم الأمينة العامة الجديدة للمنظمة بعد مفاوضات أخيرة تجري في مطلع نوفمبر.





وتعاقب رجال حتى الآن على رأس المنظمة التي تواجه أزمة نتيجة هجمات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتواصلة عليها على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.



