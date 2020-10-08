النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حريق الأزهر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تستمع النيابة العامة اليوم الخميس، إلى أقوال شهود العيان في واقعة حريق محدود شب داخل مسجد الأزهر.

كما تحفظت النيابة على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.


وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود داخل مسجد الأزهر، دون وقوع إصابات.


وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل الجامع الأزهر، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات وتبين أن الحريق نشب في مكاتب إدارية.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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