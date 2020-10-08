النني يزين قائمة أرسنال الأوروبية واستبعاد أوزيل

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال الإنجليزي قائمة الجانرز التي ستخوض غمار بطولة الدوري الأوروبي.


وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد النني متوسط ميدان الفريق الذي يقدم مستويات جيدة مع ارتيتا الأمر الذي جعله من القوام الأساسي.


في المقابل إستبعد ارتيتا أوزيل من قائمة الفريق التي ستخوض غمار دور المجموعات بعدما أعلن القائمة التي تضم أربعة وعشرين لاعباً.


وغاب عن القائمة أيضاً سوكراتيس باباستاثوبولوس ، في الوقت الذي جاء غياب أوزيل ليُكمل غيابه عن المباريات منذ شهر مارس الماضي.


حيث ترغب إدارة الجانرز في رحيل الدولي الألماني الذي يتقاضى أكبر راتب في الفريق في الوقت الذي يريد فيه اللاعب البقاء حتى صيف العام القادم 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ ساعة و 14 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

آخر التطورات في قضية "عنتيل الجيزة"

منذ أقل من نصف ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة الزمالك المنتظرة.. أنيس البدري يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يفسر لائحة القيد بالموسم الجديد بعد أزمة فتحي

منذ ثلث ساعة

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إيمري يعلن تشكيل أرسنال أمام توتنهام.. واستبعاد أوزيل لهذا السبب

بعد غياب.. أوزيل يُزين قائمة آرسنال لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

ارسنال ضد ليدز يونايتد 0/1 في كأس الاتحاد الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

أرسنال ضد شيفيلد يونايتد .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

عاجل.. ارسنال يستعد لمباغته ليفربول

مذبحة تطول 4 نجوم في آرسنال في الصيف المقبل

تصويت

الأكثر قراءة
03:32 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

02:01 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»