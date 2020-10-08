النني يزين قائمة أرسنال الأوروبية واستبعاد أوزيل

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال الإنجليزي قائمة الجانرز التي ستخوض غمار بطولة الدوري الأوروبي.









وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد النني متوسط ميدان الفريق الذي يقدم مستويات جيدة مع ارتيتا الأمر الذي جعله من القوام الأساسي.









في المقابل إستبعد ارتيتا أوزيل من قائمة الفريق التي ستخوض غمار دور المجموعات بعدما أعلن القائمة التي تضم أربعة وعشرين لاعباً.









وغاب عن القائمة أيضاً سوكراتيس باباستاثوبولوس ، في الوقت الذي جاء غياب أوزيل ليُكمل غيابه عن المباريات منذ شهر مارس الماضي.









حيث ترغب إدارة الجانرز في رحيل الدولي الألماني الذي يتقاضى أكبر راتب في الفريق في الوقت الذي يريد فيه اللاعب البقاء حتى صيف العام القادم 2021.



