محمد الشرنوبى يعبر عن حبه لجمهوره.. بهذه الطريقة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد الشرنوبي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


ونشر الشرنوبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له ظهر ممسكاً بجائزة، وعلق قائلاً"
جمهوري هو أغلى و أهم جائزة في حياتي".


يشار إلى أن آخر أعمال الشرنوبي مسلسل" ليه لأ"، الذى يتناول عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.


وعرض مسلسل" ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.

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