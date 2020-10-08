ليفربول يعلن قائمته في دوري أبطال أوروبا 2020-2021
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:30 م
الفجر الرياضي
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أعلن فريق ليفربول رسميًا،
اليوم الخميس، قائمة الفريق المشاركة بدوري أبطال أوروبا لموسم 2020ـ2021.
وجاءت قائمة ليفربول
كالتالي:
حراسة المرمى:
أليسون، أدريان، كيلهير.
الدفاع: ألكسندر
أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جو جوميز، أندي روبرتسون، كوستاس تسيميكاس.
الوسط: فابينيو،
نابي كيتا، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، جيمس ميلنر، تياجو ألكانتارا، أليكس
تشامبرلين، شيردان شاكيري.
الهجوم: ساديو
ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريجي، تاكومي مينامينو، روبيرتو فيرمينو، ديوجو جوتا.
وشهدت القائمة
استبعاد هاري ويلسون، الأمر لصعوبة مشاركته مع الفريق هذا الموسم، في ظل الأسماء الموجودة.