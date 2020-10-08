ليفربول يعلن قائمته في دوري أبطال أوروبا 2020-2021

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أعلن فريق ليفربول رسميًا، اليوم الخميس، قائمة الفريق المشاركة بدوري أبطال أوروبا لموسم 2020ـ2021.

   

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

 

حراسة المرمى: أليسون، أدريان، كيلهير.

 

الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جو جوميز، أندي روبرتسون، كوستاس تسيميكاس.

 

الوسط: فابينيو، نابي كيتا، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، جيمس ميلنر، تياجو ألكانتارا، أليكس تشامبرلين، شيردان شاكيري.

 

الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريجي، تاكومي مينامينو، روبيرتو فيرمينو، ديوجو جوتا.

 

وشهدت القائمة استبعاد هاري ويلسون، الأمر لصعوبة مشاركته مع الفريق هذا الموسم، في ظل الأسماء الموجودة.

أخبار تهمك

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الزمالك المنتظرة.. أنيس البدري يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 7 ساعات

آخر التطورات في قضية "عنتيل الجيزة"

منذ نصف ساعة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يفسر لائحة القيد بالموسم الجديد بعد أزمة فتحي

منذ أقل من نصف ساعة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ نصف ساعة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ ساعتين

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ ساعة و 17 دقيقة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:32 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

02:01 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»