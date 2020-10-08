ليفربول يعلن قائمته في دوري أبطال أوروبا 2020-2021

أعلن فريق ليفربول رسميًا، اليوم الخميس، قائمة الفريق المشاركة بدوري أبطال أوروبا لموسم 2020ـ2021.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون، أدريان، كيلهير.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جو جوميز، أندي روبرتسون، كوستاس تسيميكاس.

الوسط: فابينيو، نابي كيتا، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، جيمس ميلنر، تياجو ألكانتارا، أليكس تشامبرلين، شيردان شاكيري.

الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريجي، تاكومي مينامينو، روبيرتو فيرمينو، ديوجو جوتا.

وشهدت القائمة استبعاد هاري ويلسون، الأمر لصعوبة مشاركته مع الفريق هذا الموسم، في ظل الأسماء الموجودة.