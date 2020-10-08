متعب يرفض خوض إنتخابات الجبلاية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
رفض الدولي المصري عماد متعب لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي خوض إنتخابات إتحاد الكرة المقبلة بعد أن تلقى عرض من أجل المشاركة في المعترك الإنتخابي القادم.


وفي تصريحات صحفية أدلى بها متعب أكد أنه غير قادر على خوض إنتخابات الجبلاية خلال الفترة القادمة.


وفي سياق مختلف أكد أنه غير قادر على التدريب في مكان غير الأهلي خاصةً أن التدريب لابد أن يكون خطوة بخطوة.


وواصل " في حالة الإستقرار على خوض تجربة التدريب سوف أحصل على بعض الدراسات وقضاء فترات معايشة مع مدربين كبار للإستفادة من خبراتهم".


يُذكر أن ميسي أعلن إعتزاله في 2018 وقرر الإتجاه لتحليل المباريات في القنوات الفضائية بعد أن قضى سنوات كثيرة داخل جدران القلعة الحمراء.

أخبار تهمك

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

منذ ساعتين

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بدء المناظرة بين بنس وكامالا هاريس

منذ حوالي 12 ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة

منذ ساعة و 15 دقيقة

صفقة الزمالك المنتظرة.. أنيس البدري يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ نصف ساعة

آخر التطورات في قضية "عنتيل الجيزة"

منذ نصف ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

منذ حوالي 18 ساعة

اتحاد الكرة يفسر لائحة القيد بالموسم الجديد بعد أزمة فتحي

منذ أقل من نصف ساعة

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتدخل للفوز بصفقة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:32 م

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

09:59 م

عاجل.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا

11:21 ص

الأوليمبية تطلب من اتحاد الكرة دفع غرامة مرتضى منصور وخصمها من مستحقات الزمالك

02:01 م

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»