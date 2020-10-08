متعب يرفض خوض إنتخابات الجبلاية

رفض الدولي المصري عماد متعب لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي خوض إنتخابات إتحاد الكرة المقبلة بعد أن تلقى عرض من أجل المشاركة في المعترك الإنتخابي القادم.









وفي تصريحات صحفية أدلى بها متعب أكد أنه غير قادر على خوض إنتخابات الجبلاية خلال الفترة القادمة.









وفي سياق مختلف أكد أنه غير قادر على التدريب في مكان غير الأهلي خاصةً أن التدريب لابد أن يكون خطوة بخطوة.









وواصل " في حالة الإستقرار على خوض تجربة التدريب سوف أحصل على بعض الدراسات وقضاء فترات معايشة مع مدربين كبار للإستفادة من خبراتهم".









يُذكر أن ميسي أعلن إعتزاله في 2018 وقرر الإتجاه لتحليل المباريات في القنوات الفضائية بعد أن قضى سنوات كثيرة داخل جدران القلعة الحمراء.



