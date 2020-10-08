كافاني يدعم قائمة مانشستر يونايتد الأوروبية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، قائمة لاعبيه لدوري أبطال أوروبا والتي ضمت الأوروجواياني إدينسون كافاني، بينما تم استبعاد الأرجنتينيين ماركوس روخو وسرخيو روميرو.

 

وقرر النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، ضم الأوروجواياني الشاب فاكوندو بيليستري المنضم حديثا، إلى قائمة التشامبيونزليج التي شملت 25 لاعبا.

 

وتضم القائمة أيضا دوني فان دي بيك وأليكس تيليس المنضمين هذا الصيف لفريق أولد ترافورد.

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