مباحث التموين تضبط 1201 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1201) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (2٫13 طن مفروم لحوم، جمبرى، كابوريا، أسماك فيليه يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية- 950 كيلو جرام أرز أبيض، دقيق فاخر 186 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر) تشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لاستخدامها في تقديم وجبات جاهزة لجمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص (بمحافظة القاهرة)، وضبط ( 1٫75 طن دواجن مجمدة غير خاضعة للإشراف البيطرى وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية فى حالة سيولة تامة) تشكل خطرًا على صحة المواطنين، تمهيدًا لطرحها للبيع التداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص (بمحافظة كفر الشيخ).





كما تم ضبط ( 10٫8 طن تين مجفف غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة الإسكندرية)، ضبط (2،5 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة الشرقية).





وضبط (1٫25 طن فول سودانى غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليه مستلزمات إنتاج)، تمهيدًا لإدخالها فى عملية الإنتاج بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة (بمحافظة الغربية)، ضبط (57،090 قطعة صابون منتج نهائى معبأة داخل عبوات تحمل علامة تجارية وهمية وبدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، 270 كيلو جرام رول تغليف مدون عليه ذات العلامة مستلزمات تعبئة بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية (بمحافظة الشرقية).





وضبط (8 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها لبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهورالمستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية (بمحافظة الشرقية)، كما تم تنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى، أسفرت عن ضبط عدد (40) قضية بإجمالى مضبوطات (3846) عبوة سجائر مختلفة الأنواع.



