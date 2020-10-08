تكريم تامر عبد المنعم في إفتتاح أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
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أفتتح الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما والأستاذ عادل العبساوى رئيس قطاع الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصرى مساء أمس فاعليات أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية بمقر قصر السينما .


حضر الإفتتاح الإفتتاح المحلل العسكرى اللواء محمود خلف والأستاذ أسامة البهنسى رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة والأستاذ طارق سعده نقيب الإعلاميين والإعلامية أميرة عبدالعظيم والفنان أحمد عزمى وكوكبة كبيرة من قيادات ماسبيرو .


من ناحية أخرى قام الأستاذ أسامة البهنسى رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة والأستاذ عادل العبساوى رئيس قطاع الإنتاج المتميز بالتلفزيون المصرى بتكريم الفنان تامر عبدالمنعم خلال الإحتفالية .


ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بالتعاون الأول بين قصر السينما وقطاع الإنتاج المتميز وحضور كوكبة كبيرة من نجوم ماسبيرو .


وقال "عبدالمنعم" أن ماسبيرو له فينا كتير واحنا كلنا مدنين للتلفزيون المصرى وماسبيرو بجزء كبير من اللى احنا فيه تحياتى لكل السادة الحضور فهم قبل أن يكونوا شركاء فى حدث فهم زملاء .


وكانت من المفاجآت التى أضفت على الحدث رونقا جميلا حضور النجم الكبير إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين الأسبق وقد أحيا الإفتتاح بمجموعة متميزة من أغانيه الجميلة منها أنا طير فى السما ومجموعة من أغانيه الحديثة من ألبومه الجديد ممنوع عنيكى تبكى .


وتستمر فاعليات أسبوع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية حتى يوم الثلاثاء القادم .

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