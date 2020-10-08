مستشارة وزير الصحة: قاعدة بيانات "100 مليون صحة" ساهمت في علاج مصابي كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة منى قدري، مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، إن قاعدة البيانات لا تمتلكها وزارة الصحة وإنما تمتلكها الدولة المصرية، وتستفيد بها كافة الوزارات في مصر، معتبرة أن قاعدة البيانات ثروة قومية لمصر.





وأضافت "منى قدري"، خلال حوارها مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أن قواعد بيانات المصابين بكورونا ساعدت بشكل كبير في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره.





وتابعت مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، أن قاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة ساهمت كثيرًا في علاج مصابي كورونا؛ لكون المُصاب السليم يختلف برتوكول علاجه عن المُصاب الذي يعاني من أمراض أخرى، بما يساهم في سرعة تماثله للشفاء.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97492 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و6010 حالة وفاة.



