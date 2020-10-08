بشار الأسد عن محادثات جنيف: "لعبة سياسية"

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:55 م
بشار الأسد
بشار الأسد
وكالات
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قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن محادثات جنيف في نهاية الأمر هي لعبة سياسية، وهو ليس ما يركز عليه المجتمع السوري.

 

وفي مقابلة مع وكالة نوفوستي، أضاف الأسد، أن السوريين الآن ليسوا قلقين بشأن موضوع تغيير الدستور، لكن المفاوضات بشأن ذلك في جنيف ستستمر في الأسابيع المقبلة.

 

وتابع الأسد: "قمنا بتغيير الدستور في عام 2012، ونحن الآن نناقشه خلال المفاوضات في جنيف. أجرينا جولة من المفاوضات منذ حوالي شهر. وبسبب الوباء تم تأجيل الجولات، لكنها لم تتوقف ... بدأناها وسنواصلها خلال الأسابيع القليلة القادمة".

 

وأوضح الأسد: "السوريون لا يفكرون في الدستور ولا أحد يتحدث عنه. إنهم يهتمون بالإصلاحات التي نحتاج إلى إطلاقها والسياسات التي نحتاج إلى تغييرها لتلبية احتياجاتهم.. هذا ما نناقشه الآن، هذا ما يقلقنا، وعليه تركز الحكومة جهودها".

 

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مجادثات جنيف لعبة سياسية بشار الأسد

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