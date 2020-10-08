التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين ضد الإكوادور.. ميسي يقود التشكيلة الأساسية للتانجو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في تصفيات كأس العالم التي تقام في قطر 2022 بمواجهة المنتخب القطري في الساعة الثانية والنصف فجراً على ملعب لابونبونيرا معقل فريق نادي بوكا جونيورز التاريخي.


وستكون الأنظار مصوبة بشدة تجاه ليونيل ميسي الذي يضع نصب عينيه تحقيق بطولة مع منتخب بلاده الذي سيشارك في تصفيات المونديال وبطولة كوبا أمريكا الصيف المقبل.

ومن المُنتظر أن يلعب المنتخب الأرجنتيني على النحو التالي :-

حراسة المرمى : إيميليانو مارتينيز

الدفاع: مونتيل ، مارتينيز كوارتا ، أوتاميندي ، تاجليفيكو

الوسط: دي بول ، باريديس ، أكونيا

الهجوم: ميسي ، لاوتارو مارتينيز ، أوكامبوس.

في المقابل يلعب المنتخب الإكوادوري كالآتي :-

حراسة المرمى : ألكسندر دومينجيز.

خط الدفاع : بيرفيس إستوبينان ، روبرت أربوليدا ، فرانكلين جويرا ، إريك فيريجرا .

خط الوسط :  سيباستيان مينديز ، مويسيس كايسيدو ، جوردي ألسيفار ؛ أنجيل مينا.

خط الهجوم : ريناتو إيبارا ؛ إينر فالنسيا.

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