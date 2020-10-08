مكة للتعمير: إعفاء المحلات من دفع الإيجار لمدة 6 أشهر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، عن إعفاء المستأجرين لمدة ستة أشهر من القيمة الإيجارية للمحلات التجارية.

ووفقًا لصحيفة "عاجل"، ذكرت الشركة في بيان لها نشرته على موقع هيئة السوق المالية (تداول) أن مجلس إدارة الشركة أصدر قرارًا بإعفاء المستأجرين لمدة ستة أشهر من القيمة الإيجارية للمحلات التجارية خلال العام المالي 14411442هـ، وذلك مساهمةً ودعمًا من الشركة في تخفيف العبء على مستأجري المحلات التجاري بالمركز التجاري للشركة.

وأوضحت الشركة أن القرار سيكون له أثر مالي على الشركة، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

وأشارت الشركة إلى أن القرار جاء تماشيًا مع قرارات الجهات المختصة بالمملكة خلال الأشهر القليلة الماضية، بشأن مواجهة جائحة كورونا وآثارها السلبية على قطاع الأعمال. 

والتي بسببها تم الإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة وكذلك إيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة إضافة إلى إيقاف الرحلات الدولية والداخلية؛ ما أثر على الأعمال التجارية في المملكة بشكل عام وفي مكة المكرمة بشكل خاص نظرًا لاعتمادها المباشر في إيراداتها على الزوار والمعتمرين.

وأضاف البيان أن ذلك قد أثر بشكل مباشر وكبير على إيرادات المحلات التجارية بالمركز التجاري لشركة مكة، مما تعذر معه قيام أصحاب هذه المحلات بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركة، لذا تم اتخاذ قرار الإعفاء من الإيجار لمدة ستة أشهر.

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