قيامة عثمان الحلقة 28.. ننشر تفاصيل الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
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قيامة عثمان الحلقة 28.. ننشر تفاصيل الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني

قيامة عثمان الحلقة 28تصدر مسلسل قيامة عثمان، مؤشرات بحث "جوجل" اليوم في مصر بعد انطلاق الموسم الثاني منه، حيث يتابع الجمهور مسلسل قيامة العثمان والذي يتحدث عن بداية نشأة الدولة العثمانية، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل الحلقة 28 مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة وموعد العرض.

تفاصيل الحلقة 28 مسلسل قيامة عثمان
بدأت أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28، بحلم عثمان الذي يبحث عن طريقة لتحقيقه وهو أن يؤسس دولة  قوية ، ويستمع إلى نصائح بعض الكبار والمرشدين، وزوجة عم عثمان "هازال" تخبر "بالا" "زوجة عثمان" أن عليها أن تجد حلا لعدم انجابها حتى الآن، وتلمح لها أنه استمر  هذا الوضع سيتزوج "عثمان" عليها حتى  ينجب ولدا يحمل اسمه.

تحدث مداهمة من الأعداء على قبيلة عثمان وتحاول "بالا" التصدي لهم هي ونساء المحاربات لكن يخطف أحد الأطفال وتصاب "بالا" أثناء القتال، ويأسر المقاتل" بوران" وهو أحد أهم مقاتلي عثمان، لكنه لا يخشى الأعداء ويخبر المقاتلين أن" عثمان"  سيأتي و ينقذهم من يد الأعداء، ويحاول أن يبعث الأمل في نفس الطفل الصغير "أحمد".

ويصدم عثمان عندما  يعود إلى القبيلة ويجد القتلى والجرحى، ويخبره مقاتله أن الهجوم جاء من "الكسيس"، وأن الخسائر كبيرة جدا، ويقتل "الكسيس" قائد الأعداء أحد مقاتلي عثمان المقربين _ ووالد الطفل أحمد_ أمام عينه، أما عثمان يجتمع بعمه من أجل مناقشة  قرار الهجوم على الأعداء، لكنه ينصحه بالتفكير جيدا لأن القبيلة لا تملك  هذه الطاقة بعد خسائرها.

ويصر عثمان على رأيه وأنهم أيضا لديهم نقاط ضعف، ويقول لعمه أنهم في نشوة النصر الآن، لكن في الجانب الآخر نجد أن الأعداء مازالوا يخططون لضربة أخرى، وتبدأ الحرب ويسخر الأعداء من عدد رجال عثمان، لكن عثمان حضر لهم خطة ينجح من خلالها في انقاذ باقي رجاله.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة
يعرض قيامة عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv في تمام الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت القاهرة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت المملكة ويعاد المسلسل يوم الخميس ويوم الجمعة ويعرض المسلسل الترجمة للغة العربية.

أحداث مسلسل قيامة عثمان
تدور أحداث مسلسل "قيامة عثمان" حول قصة المؤسس عثمان الذي أنشأ الدولة العثمانية، وهو الابن الثالث للقائد التركي "أرطغرل" ويسعى لتوحيد راية الإمارات التركية تحت علم إسلامي واحد لتنفيذ رغبة والده وحلمه. 

قيامة عثمان الحلقة 28.. ننشر تفاصيل الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني

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