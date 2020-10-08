ستعود أقوى.. نجم الأهلي يوجه رسالة إلى محمد محمود بعد إصابته

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وجه على لطفى، حارس مرمى الأهلي، رسالة هامة لزميله في القلعة الحمراء محمد محمود، بعد تعرضه لإصابة جديدة.

 

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة في غضروف الركبة الثلاثاء الماضي.

 

ونشر لطفي صورة لمحمد محمود عبر حسابه الرسمي على ستوري إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "إن شاء الله ترجع أحسن من الأول، هترجع أقوى زى ما عودتنا، ألف سلامة عليك يا حبيبى".

 

وغادر محمود، لاعب خط وسط الأهلي، المستشفى، أمس الأربعاء، بعد إجراء جراحة في غضروف الركبة، بعدما فشل في علاج الآلام الشديدة التي عانى منها طوال الفترة الماضية.

 

وأجرى اللاعب عمليتين جراحيتين في الرباط الصليبي منذ انضمامه للأهلي في شتاء يناير 2019 قادما من وادي دجلة، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بقطع في غضروف الركبة منذ عدة أسابيع ليغيب عن الملاعب ستة أشهر.

 

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، محققا الفوز على إنبي، أمس، الأربعاء، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 للدوري.

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