الأمير بندر بن سلطان: الوثوق بالقيادات الفلسطينية بات أمرًا صعبًا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ذكر الأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة السابق في واشنطن، إنَّ الوثوق بالقيادات الفلسطينية بات أمرًا صعبًا. لكنه أكّد على أن نكران الجميل من جانب القيادات الفلسطينية لن يؤثّر على تعلق السعودية بقضية الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال لقائه مع قناة العربية: فلسطين بالنسبة لنا هي فلسطين وليست برؤسائها، لافتًا إلى أنَّ القيادات الفلسطينية كانت تتهرَّب من حل القضية، وفق ما جاء بالجزء الثالث من لقائه مع العربية.

وأشار الأمير بندر بن سلطان إلى أنَّ القيادات الفلسطينية ترى أنَّ إيران وتركيا أهم من الرياض والكويت وأبوظبي والقاهرة ودبي ومسقط.

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