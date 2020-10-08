بـ"5 كيلو شادو وسلاح ناري".. سقوط عصابة الكيف في منشأة القناطر

أسقط ضابط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تشكيلا عصابيا يتاجر في المواد المخدرة، عُثر بحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الشادو وسلاح ناري، بمركز منشأة القناطر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمون بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد مأمورية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وتمكنت القوات من ضبطهم، وبحوزتهم 5 كيلو جرام لمخدر الشادو، طبنجة، فرد خرطوش، ميزان حساس، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول.





وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بنشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



